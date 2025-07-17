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        Uzm. Dr. Delice: Sıvı kaybı migreni tetikleyebilir

        NÖROLOJİ Uzmanı Uzm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:15
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        Uzm. Dr. Delice: Sıvı kaybı migreni tetikleyebilir
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        NÖROLOJİ Uzmanı Uzm. Dr. Adem Delice, “Artan sıcaklıklar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak, sıvı kaybı ve uyku düzenindeki değişiklikler migren ataklarını tetikleyebilir” dedi.

        Sakarya’da faaliyet gösteren Özel Adatıp Hastanesi’nde görev yapan Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Adem Delice, migrenin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen önemli bir nörolojik rahatsızlık olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Delice, “Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmak, sıvı kaybı ve uyku düzenindeki değişiklikler migren ataklarını tetikleyebilir. Vücudun ısı dengesi bozulduğunda beyindeki damarlar genişleyerek migren atağını başlatabilir” dedi.

        KLİMALI ORTAMDAN AÇIK HAVAYA ÇIKMAK DA RİSKLİ

        Ani sıcaklık değişimlerinin migren hastaları için risk oluşturduğunu vurgulayan Delice, “Klimalı ortamlardan aniden sıcak dış ortama çıkmak ya da tam tersi şekilde ani ısı farklarına maruz kalmak migren atağını kolaylaştırabilir. Bu nedenle hastalar mümkün olduğunca dengeli ve kontrollü bir ortamda bulunmalı” diye konuştu.

        GÜNEŞTEN KORUNMA VE SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ

        Delice, migreni olan bireylerin güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamaları, baş bölgesini güneşten korumaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğini söyledi. “Ayrıca yoğun parfüm, açlık ve stres gibi faktörler de yaz aylarında migreni tetikleyebilir” diyen Delice, baş ağrısı belirtilerinin hafife alınmaması ve düzenli doktor kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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