Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması adına etkinlik ve billboard çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Bisiklet Şehri Sakarya" unvanına sahip kentte, Büyükşehir çalışmaları sonrasında bisiklet kullanımının arttığı belirtildi.

Ekiplerin, bisiklet konusunda farkındalığı artırma ve bilinç oluşturmak için kentin her noktasında billboard, reklam panoları ve dijital alanlarda yayın yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sakarya'mız, dünyada bisiklet şehri unvanına sahip sayılı şehirlerden biri ve tüm dünyada bu unvana sahip 13 şehrin arasında bulunuyor. Almış olduğumuz bu ödülün bizlere vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek için gündüz gece ekiplerimiz çalışıyor. Bu kapsamda hem bisiklet yol ağımızı genişletmek hem de mevcutta olan yollarımızı yenileyerek bisiklet kullanımını şehrimize aşılamak istiyoruz.



Bisiklet kullanımı yaygınlaşan toplumlarda hem çevre hem de doğa dostu olma bilinci yüksek olur. Bisiklet sayesinde kalp rahatsızlıkları azalır, metabolizma hızlanır, kalori yakılır. Bisiklet kullanmak beyin ve ruh sağlığını düzene sokar, kas dokularını geliştirir. Faydaları saymakla bitmeyecek olan bisiklet, ayrıca ev ekonomisine katkı sağlar. Çevre dostu olması sayesinde dışarıya atılan karbon salınımını azaltarak küresel ısınmanın artmasını engeller."

- SGM öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı

Karasu, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM'de 7-14 yaş arası öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.



Hobilerini ve becerilerini burada geliştiren öğrenciler, ülkede kutlanan önemli gün ve haftalar kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Bu kapsamda her yıl kutlanan Yerli Malı Haftası vesilesiyle Karasu, Akyazı ve Sapanca SGM öğrencileri sınıf içi etkinlikler düzenledi.

Mutfak sınıfı öğrencileri, kendi elleriyle hazırlamış oldukları kekleri ve meyveleri kurumdaki tüm öğrencilere dağıttı.

- "Ben, Mehmet Akif" oyunu sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Ben, Mehmet Akif" tiyatro oyunu sahnelendi.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) Sırf Tiyatro ekibince vefatının 86. yılında İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'u konu alan oyun, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yasin Alp'in yazdığı, Mehmet Cinemre'nin yönettiği oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un yaşam hikayesinden kesitler sunuldu.

Oyun, tiyatroseverler tarafından ayakta alkışlandı.

- Minikler tiyatro oyununda eğlenerek öğrendi

Büyükşehir Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri, "Sihirli Şapka" isimli tiyatro oyunuyla devam etti.



Sırf Tiyatro ekibi tarafından çocuklara yönelik gerçekleştirilen oyun, eğlenceli anlara sahne oldu.



Yaklaşık bir saat boyunca iki seans halinde süren oyunda minikler doyasıya eğlendi.

Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği oyunda çocuklara trafik ışıkları, iyiliğin tüm sihirlerden daha etkili olduğu ve yardımlaşmanın önemini anlatıldı.

İki palyaçonun maceralarını anlatan ve müzik eşliğinde gerçekleştirilen oyuna minikler ilgi gösterdi.

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