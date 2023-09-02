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        Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'na ücretsiz ulaşım sağlanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 02.09.2023 - 15:48
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        Sakarya Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'na ücretsiz ulaşım sağlanacak
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        SAKARYA (AA) - Sakarya'da, 6'ncısı düzenlenecek PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri ve Bahçe Sanatları Fuarı'na ücretsiz ulaşım sağlanacağı bildirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sapanca Gölü Kırkpınar sahilinde hazırlanan 60 bin metrekarelik alanda 6-9 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuara, kent merkezindeki Demokrasi Meydanı'ndan ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirileceği belirtildi.

        Fuar boyunca sabah saat 10.00'da başlayacak seferlerin, 2 saat aralıklarla akşam saat 18.00'e kadar süreceği aktarılan açıklamada, "Araçlar, Demokrasi Meydanı'ndan 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, fuar alanından ise 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 ve 19.00 saatlerinde hareket edecek. Demokrasi Meydanı'ndan başlayacak seferler sırasıyla Yeni Cami, Adnan Menderes Caddesi, Orhan Gazi Caddesi, D-100 kara yolu, Adapazarı-Sapanca Yolu, Sakarya Caddesi, İzmit Caddesi, İstasyon Caddesi üzerinden fuar alanına ulaşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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