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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği kuruldu

        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanı Erol Ulu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:29
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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği kuruldu
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        Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği'nin kurucu başkanı Erol Ulu oldu.

        Yönetim kurulu, Hüseyin Bahar, Hasım Tok, Muzaffer Çakır, Hamit Ürdem, Samet Ulu ve Erdem Çengel'den oluştu.

        Başkan Ulu, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'ndan onayı alınan dernek için üyelerin rahat ulaşabilecekleri yer bulmaya çalıştıklarını belirtti.

        Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Rumeli'den göç edenlerin Ferizli ve köylerine yerleştiklerini anlatan Ulu, "Atalarımızın bizlere bıraktığı kültür miraslarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için merkezi Ferizli ilçesi olan derneğimizi kurduk. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Ulu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu basından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini de sürdürüyor.​​​

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