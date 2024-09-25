Sapanca Gölü'nde su 17 metre çekildi

Sakarya'daki Sapanca Gölü'nün suyu 17 metre çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybını görüntüledi.

Şehrin en büyük su kaynağı Sapanca Gölü'nde yaşanan su kaybıyla iskeleler susuz kalırken göl içerisindeki kayıklar ise tamamen karaya oturdu.

Tüm uyarılara rağmen yaz mevsimi boyunca yapılan bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerin etkisiyle yaşanan su kaybı sonrası göl havzası kıyıdan 17 metre geri çekildi.