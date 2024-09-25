Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Sakarya Valiliğine atanan Rahmi Doğan, görevine başladı.

Doğan, Valiliğe gelişinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken, vali yardımcıları, il müdürleri ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Vali Doğan, makamında yaptığı açıklamada, bugün görevine başladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya şükranlarını sundu.

Sakarya'nın potansiyelini bildiğini aktaran Doğan, "Sakarya sanayisi, tarımı, turizmi ve ticareti ile Türkiye için çok önemli ve kritik noktadadır. Biz de bu kapsamda gerekli çalışmaları yapacağız, gayretle çalışacağız." dedi.

Doğan, bu süreçte milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, sanayi ve ticaret odaları, muhtarlar ve en önemlisi halkla iç içe olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok makamda oturmayı seven bir yapım yok, dışarıda genelde arazide olurum. Çıkarım, OSB'leri, sanayi kuruluşlarını dolaşırım. Elbette zaman zaman makamda da toplantılar, değerlendirmeler yapılacaktır ama ben alan adamıyımdır. Alanda çalışırım, koştururum.