Sakarya'da ilkokul öğrencileri, ektikleri sebzelerin hasadını yaptı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ilkokul öğrencileri, ektikleri sebze ve meyvelerin hasadını gerçekleştirdi.

Serdivan Bahçelievler Gazi İlkokulu öğrencileri, "Tasarım ve Beceri Atölyeleri" projesi kapsamında okul bahçesinde hazırlanan bölümde ektikleri sebze ve meyveleri topladı.

Okul Müdürü Cemal Yamak, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı Mısır Araştırma Enstitüsü'nde görevli ziraat mühendislerinin desteğiyle öğrencilere tarım konusunda eğitim verildiğini belirterek, çocukları küçük yaşlarından itibaren bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrencilerin tohumun, ürüne dönüşme serüvenini öğrendiğini kaydeden Yamak, okulda öğrencilerin mevsimine göre ürün yetiştirdiğini anlattı.

Sakarya Mısır Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ahmet Duman da geleceğin mimarı olan çocuklara, besinlerin topraktan sofraya kadar olan serüveni konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Projede ata tohumlarından elde edilen fideleri kullandıklarını belirten Duman, bu kapsamda yapılan çalışmalara her zaman destek olmak istediklerini dile getirdi.

Sınıf Öğretmeni Sinan Kotan ise "Tarım Atölyesi Minik Bahçıvanlar" projesini başlattıklarını ifade ederek, projenin ülke çapında uygulanmasını temenni etti.