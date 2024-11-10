Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aziziye Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, 18 ayrı suçtan arama kaydı ve hakkında 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.G. (57) yakalandı.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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