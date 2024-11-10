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        Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:44
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        Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı
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        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 18 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aziziye Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 18 ayrı suçtan arama kaydı ve hakkında 42 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.G. (57) yakalandı.

        Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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