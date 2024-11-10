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        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 20:52 Güncelleme: 10.11.2024 - 21:01
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        Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Hendek gişeleri mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde G.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kaza nedeniyle uzun kuyrukların oluştuğu otoyolda ulaşım, aracın ve cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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