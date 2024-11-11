Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de on binlerce fidan toprakla buluştu

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında on binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Sakarya Valiliği ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Adapazarı ilçesindeki Kuzey Marmara Otoyolu Bakım İşletme Merkezi'nin bahçesinde fidan dikme töreni düzenlendi.

Katılımcıların 1500 sahil çamı ve defne fidanını toprakla buluşturduğu etkinlik kapsamında, il genelinde bu yıl 7 bin 950 fidan dikileceği öğrenildi.

Programa Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi, kurum müdürleri, askerler, Otoyol Jandarma personeli, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, otoyolun işletme yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da etkinliğin, Türkiye'nin, dünyanın ve şehirlerin geleceğiyle ilgili olduğuna değinerek, "Eğer ağaçları dikmezsek, daha fazla ağacımız olmazsa geleceğin dünyası yaşanmaz olacak. Özellikle gençlere, çocuklara ifade etmek istiyorum, bu, gelecekte sizlerin nefes alması için gerçekleştirilen etkinlik." dedi.

Projenin Türkiye'nin orman varlığının artmasında büyük rol oynadığını belirten Aktaş, orman yangınları konusunda herkesin bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Ormanların erozyonun önlenmesinden toprağın çeşitli etkilerle taşınıp kaybolmasının önlenmesine kadar ciddi anlamda katkılar sunmasının yanında ekonomik açıdan da büyük değere sahip olduğunu vurgulayan Arslan, bunun yanı sıra ormanların, turizm, rekreasyon ve doğa sporları açısından da önemli fırsatlar sunduğunu anlattı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra'ya bağlı Uğurlar köyü mevkisinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ormanların doğanın en değerli hazinelerinden biri olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar fidan dikti.

Programa, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Arslan, çevreyi korumanın ve daha yeşil bir dünya için çalışmanın herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

Aslan, alanın hizmetin bitiminden sonra ıslah edilerek fidan dikimine hazır hale getirildiğini ifade ederek, "Burada 1500 farklı fidanı, çocuklarımız ve gençlerimizle toprakla buluşturduk. Düzce genelinde de vatandaşlarımıza Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle 10 bin 101 fidanı dağıtıyoruz." dedi.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Vali Selçuk Aslan, ağaçlandırma yapılan bölgenin önceden maden ocağı olarak kullanıldığını aktardı.

Bayraktaroğlu, "Orman Genel Müdürlüğümüz 1839'dan beri asırlık tecrübeye sahip kurumsal kapasitesi, yetişmiş insan kaynağı, güçlü teşkilat yapısı, bilgi ve teknolojiyi benimseyen yönetim anlayışıyla Türkiye Yüzyılı vizyonunda yerini alacaktır." dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, "Türkiye Yüzyılı"nın, tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacağını söyledi.

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyünde ise 15 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 72 saat sonra söndürülen yangında zarar gören alanda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kentte 7 ayrı lokasyonda 110 dekar alanda 14 bin 600 ve BEUN Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda ise 10 dekar alanda ıhlamur, kestane, mavi ladin, servi, leylandi, meşe fidanlarından toplam 1000 fidan dikimi yapıldı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve diğer katılımcılar fidan dikti.

Toplam 3 bin 400 hektarlık alanda protokol üyeleri, orman teşkilatı, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yapılan çalışmada 8 bin fidan toprakla buluştu.

Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Şen, dikim töreninde yaptığı konuşmada, "kent tarihinin en büyük yangını" olarak kayıtlara geçen Bekirfakılar köyündeki yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesinde emek sarf eden herkese teşekkür etti.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ise "Buradaki orman yangını Bolu tarihinin en büyük orman yangını idi. Yaklaşık 3 gün içerisinde kontrol altına alınmış ve kimsenin burnu kanamadan, yerleşim yerlerine sirayet etmeden yangını bertaraf etmiş olduk." şeklinde konuştu.