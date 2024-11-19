18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hollanda ile berabere kaldı

Hollanda ise sahaya Aymean el Hani, Lyfe Oldenstam, Mylo van der Lans, Juwensley Onstein, Giannino Vianello, Jinairo Johnson, Luca Messori, Thijs Kraaijeveld, Shane Kluivert, Tobias van den Elshout ve Gino Verhulst 11'iyle çıktı.

Sapanca Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem İsmet Yılmaz yönetirken, yardımcılıklarını Ayşegül Çetinkaya ve Abdurrahim Ay yaptı.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Sakarya'da yaptığı hazırlık maçında Hollanda ile 1-1 berabere kaldı.

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