İller arası şampiyonalarda madalyaları toplayan Meryem'in hedefi milli sporcu olmak

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilk kez yarışacağı uluslararası şampiyonaya hazırlanan 10 yaşındaki karateci Meryem Aktürk, tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

3 yıl önce kuzeninden özenerek karateye başlayan Paris Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Meryem, katıldığı iller arası şampiyonalarda 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde haftanın 3 günü antrenman yapan sporcu, 13-15 Aralık'ta ilk kez uluslararası arenada yarışacağı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na hazırlanıyor. Meryem Aktürk, AA muhabirine, katılacağı müsabakada birinci olmayı hedeflediğini belirterek, "Kuzenim karateye gidiyordu, 3 yıl önce ben de ondan özenerek başladım. Buranın arkadaş ortamı kesinlikle çok iyi, hocamı da çok seviyorum. Severek geliyorum antrenmanlar bazen yorucu ama eğlenceli oluyor. Oyun oynuyoruz arada arkadaş ortamım çok iyi." diye konuştu.

Bundan 3 yıl önce spora başladığını aktaran Meryem, "Haftada 3 gün antrenmana geliyorum. Hedefim Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda birinciliği kazanıp milli sporcu olmak. 8 madalyam, Bursa üçüncülüğüm var. Bunu dünya şampiyonluğuna kadar götürmek istiyorum." şeklinde konuştu. Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı antrenör Sezai Yolcuoğlu ise Meryem'in hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.