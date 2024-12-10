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        İller arası şampiyonalarda madalyaları toplayan Meryem'in hedefi milli sporcu olmak

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilk kez yarışacağı uluslararası şampiyonaya hazırlanan 10 yaşındaki karateci Meryem Aktürk, tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:59
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        İller arası şampiyonalarda madalyaları toplayan Meryem'in hedefi milli sporcu olmak
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ilk kez yarışacağı uluslararası şampiyonaya hazırlanan 10 yaşındaki karateci Meryem Aktürk, tatamiden birinci çıkıp milli sporcu olmayı hedefliyor.

        3 yıl önce kuzeninden özenerek karateye başlayan Paris Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Meryem, katıldığı iller arası şampiyonalarda 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

        Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi'nde haftanın 3 günü antrenman yapan sporcu, 13-15 Aralık'ta ilk kez uluslararası arenada yarışacağı 34. Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Meryem Aktürk, AA muhabirine, katılacağı müsabakada birinci olmayı hedeflediğini belirterek, "Kuzenim karateye gidiyordu, 3 yıl önce ben de ondan özenerek başladım. Buranın arkadaş ortamı kesinlikle çok iyi, hocamı da çok seviyorum. Severek geliyorum antrenmanlar bazen yorucu ama eğlenceli oluyor. Oyun oynuyoruz arada arkadaş ortamım çok iyi." diye konuştu.

        Bundan 3 yıl önce spora başladığını aktaran Meryem, "Haftada 3 gün antrenmana geliyorum. Hedefim Uluslararası Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda birinciliği kazanıp milli sporcu olmak. 8 madalyam, Bursa üçüncülüğüm var. Bunu dünya şampiyonluğuna kadar götürmek istiyorum." şeklinde konuştu.

        Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı antrenör Sezai Yolcuoğlu ise Meryem'in hedeflerinin yüksek olduğunu belirtti.

        Sporcusunun karateye başladığı ilk dönemlerde içine kapanık biri olduğunu anlatan Yolcuoğlu, "3 yıldır karateye devam etmekte. 3 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Normal de içine kapanık biri, karateye başladığında açıldı. Diğer sporcularım ve Meryem'le hazırlanıyoruz, kendisinden beklentimiz yüksek. İnşallah orada da milli sporcu olup, spor hayatına devam edecek." ifadesini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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