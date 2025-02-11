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        İstanbul ve Kocaeli'de işlenen 2 cinayete ilişkin 3 zanlı Sakarya'da yakalandı

        Kocaeli ve İstanbul'da işlenen 2 cinayet olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı Sakarya'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:03
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        İstanbul ve Kocaeli'de işlenen 2 cinayete ilişkin 3 zanlı Sakarya'da yakalandı
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        Kocaeli ve İstanbul'da işlenen 2 cinayet olayına karıştığı iddia edilen 3 zanlı Sakarya'da gözaltına alındı.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 Şubat'ta alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetin faillerinin bulunmasına yönelik polislerce çalışma başlatıldı.

        Olayın şüphelilerinin Kuzey Marmara Otoyolu'ndan kente giriş yapacağı ihbarını alan Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe aldı.

        Karaman gişelerinden çıkış yapan araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheli B.Ş. (19) ile A.Ş. (21) ekipler tarafından suç aleti tabancayla yakalandı.

        Şüpheliler, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        İstanbul'da ise 8 Şubat'ta "kasten silahla öldürme" suçuna yönelik çalışmada, olaya karıştığı tespit edilen M.G. (38), emniyet güçlerince Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri mevkiinde yakalandı.

        Şüpheli, olayda kullanıldığı tespit edilen silahla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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