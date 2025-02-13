Sakarya'da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çaldıkları malzemeleri satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çaldıkları malzemeleri satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan N.A. (44) İlçe Jandarma Komutanlığına giderek işletmesinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulundu.
Çalışma başlatan ekipler, izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığı belirtilen 12 krom mutfak tezgahı, 2 sanayi tipi bulaşık makinesi, sanayi tipi ocak, 78 plastik sandalye, 14 plastik masa, 30 piknik masası, çim biçme makinesi ve su sayacının İ.N'ye (37) ait araçla taşındığını tespit etti.
Ekipler, İ.N'nin malzemenin satışı konusunda A.Y. (44) ile anlaştığı ve tekrar hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla söz konusu araçla çaldıkları malzemeyi İ.N'ye satan şüpheliler A.Y. (44) ve M.A. (39) suçüstü yakalandı.
Şüpheliler A.Y. ve M.A. "iş yerinden hırsızlık", İ.N. ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan gözaltına alındı.
Bu kişilerden İ.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.
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