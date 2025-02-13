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        Sakarya'da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çaldıkları malzemeleri satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:24
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        Sakarya'da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir iş yerinden çaldıkları malzemeleri satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

        Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan N.A. (44) İlçe Jandarma Komutanlığına giderek işletmesinden hırsızlık yapıldığı yönünde şikayette bulundu.

        Çalışma başlatan ekipler, izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığı belirtilen 12 krom mutfak tezgahı, 2 sanayi tipi bulaşık makinesi, sanayi tipi ocak, 78 plastik sandalye, 14 plastik masa, 30 piknik masası, çim biçme makinesi ve su sayacının İ.N'ye (37) ait araçla taşındığını tespit etti.

        Ekipler, İ.N'nin malzemenin satışı konusunda A.Y. (44) ile anlaştığı ve tekrar hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonla söz konusu araçla çaldıkları malzemeyi İ.N'ye satan şüpheliler A.Y. (44) ve M.A. (39) suçüstü yakalandı.

        Şüpheliler A.Y. ve M.A. "iş yerinden hırsızlık", İ.N. ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan gözaltına alındı.

        Bu kişilerden İ.N. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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