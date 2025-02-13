Sakarya'da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Şüpheliler A.Y. ve M.A. "iş yerinden hırsızlık", İ.N. ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan gözaltına alındı.

Ekipler, İ.N'nin malzemenin satışı konusunda A.Y. (44) ile anlaştığı ve tekrar hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, izledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından çalındığı belirtilen 12 krom mutfak tezgahı, 2 sanayi tipi bulaşık makinesi, sanayi tipi ocak, 78 plastik sandalye, 14 plastik masa, 30 piknik masası, çim biçme makinesi ve su sayacının İ.N'ye (37) ait araçla taşındığını tespit etti.

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