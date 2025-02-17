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        Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:23 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:31
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        Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bölgeye sevk edilen belediye ve karayolları ekiplerinin 4 iş makinesi ve 6 personelle yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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