Heyelan nedeniyle kapanan Çam Dağı yolu yeniden ulaşıma açıldı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kapanan yoldaki ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Çamdağı mevkisinde heyelan meydana gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen belediye ve karayolları ekiplerinin 4 iş makinesi ve 6 personelle yaptığı çalışmalar sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.