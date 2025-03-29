Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın İstanbul'daki kabrini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 29.03.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Tenzile Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti
        ABONE OL

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ile partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın İstanbul'daki kabrini ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Serdar Akgün, yönetim kurulu üyeleri ve TÜGVA İstanbul temsilcileri, Tenzile Erdoğan'ın kabri başında dua etti.

        Ziyarette konuşan Çiğdem Erdoğan, "Bugün burada, yüreğimizde tarifsiz bir sevgi ve saygıyla, Tenzile annemizin kabrinin başında bir aradayız. Yüreği evlat sevgisiyle çarpan, duası her daim evladının yolunu aydınlatan bir anne. Senin yetiştirdiğin evlat, senin dualarınla, senin sevginle büyüdü Tenzile anne. Dünya üzerindeki mazlumların, mağdurların umudu oldu. Kimsesizlerin kimsesi, zalimlerin korkulu rüyası oldu. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun Tenzile anne." ifadelerini kullandı.

        Erdoğan, İslam'da annelerin kutsal bir yere sahip olduğunu belirterek, "Cennet annelerin ayakları altındadır anlayışını rehber edinen dinin mensuplarıyız. Annelerimiz bizim için kutsaldır, onların değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Bu yüzden, annelerimize edilen hakaretlerin her zaman karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        Ahirete irtihal eden tüm anneleri rahmetle andığını belirten Erdoğan, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        Mezarlık ziyaretinde iki ailenin kanlı düellosu!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Ayşe'nin öldüğü 'reklam panosu' davasında 15 günde tahliye
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!

        Benzer Haberler

        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu (2)
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu (2)
        Bahçedeki köpek uyuşturucu iğne atıldıktan sonra öldü; sahibi şikayetçi old...
        Bahçedeki köpek uyuşturucu iğne atıldıktan sonra öldü; sahibi şikayetçi old...
        Sakarya'da "Dumansız Kampüs" üniversitelilere nefes oldu
        Sakarya'da "Dumansız Kampüs" üniversitelilere nefes oldu
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
        Sapanca Gölü'nde kaybolan Kaan Ege'nin kanosu bulundu
        Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanan 1 kano sporcusu kayboldu (2)- Ye...
        Sapanca Gölü'nde kum fırtınasına yakalanan 1 kano sporcusu kayboldu (2)- Ye...
        Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcuyu arama çalışması sürüy...
        Sakarya'da kanonun devrildiği gölde kaybolan sporcuyu arama çalışması sürüy...