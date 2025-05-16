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        Tedaviyi reddeden bağımlı bireyler için yakınları sürece dahil ediliyor

        MİNE YILDIRIM - Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), tedaviyi kabul etmeyen bağımlı bireyler için sürece dahil edilen yakınlarına yönelik gizlilik esaslı ücretsiz hizmet sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:38
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        Tedaviyi reddeden bağımlı bireyler için yakınları sürece dahil ediliyor
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        MİNE YILDIRIM - Sakarya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), tedaviyi kabul etmeyen bağımlı bireyler için sürece dahil edilen yakınlarına yönelik gizlilik esaslı ücretsiz hizmet sunuyor.

        Kentte 6 yıldır hizmet veren YEDAM, psikolog ile sosyal hizmet uzmanları eşliğinde telefonla ve yüz yüze danışmanlık, grup terapileri, sosyal destek hizmetleri, atölye çalışması ve aile görüşmelerinin yanı sıra "kişi dışı görüşme" faaliyetleriyle teknoloji, alkol, kumar, uyuşturucu ve tütün bağımlılığıyla mücadele yürütüyor.

        "Kişi dışı görüşme" hizmetinde, henüz tedavi sürecine başlamaya hazır olmayan bireylerin desteklenebilmesi için yakınlarına bağımlılık süreci, bağımlıya yaklaşım ve iyileşme süreci hakkında bilgi veriliyor.

        Böylece yakınlarının doğru yaklaşım ve iletişim becerisi kazanmasıyla bağımlılık problemi olan kişilerin de bir süre sonra tedavi için başvurması sağlanıyor.

        - "Sahada da faaliyet yürütüyoruz"

        YEDAM'da görevli sosyal hizmet uzmanı Beyza Bak, AA muhabirine, bağımlılık geliştirmiş kişilerin aile bireyleri ve yakınlarıyla tedavi süreci yürüttüklerini söyledi.

        Aile görüşmelerinde, bağımlı kişilerin yanı sıra aile bireyleri ve yakınlarıyla konuştuklarını belirten Bak, "Aile bireylerine, kişilerin tedavide yaşadığı zorluklar veya motivasyon kaybı, bunun yanında tedavi süreci sonrasında tekrar kullanmayı önleme noktasında bilgilendirme sağlıyoruz." dedi.

        Bak, tedaviye direnç gösteren danışanların yakınlarının, "kişi dışı görüşme" kapsamında hizmet alabildiğini anlatarak, "Bağımlılık geliştirmiş kişi bize başvuru noktasında istek duymuyorsa, adım atamıyorsa, tedaviyi kabul etmiyorsa veya hasta olduğuna inanmıyorsa, aile bireylerinin yanı sıra sürece hakim olan yakını bizden kişi dışı görüşme kapsamında hizmet alabilir. Hizmet kapsamında, bağımlılık geliştirmiş kişilerin aile bireyleriyle veya yakınıyla, çoğunlukla motivasyonu yükseltme, biraz daha tedaviye olan inancını artırma noktasında bağımlıya yaklaşım çalışıyoruz." diye konuştu.

        Merkezde hizmet vermenin yanı sıra sahada faaliyetlerde bulunduklarını dile getiren Bak, "Sahada merkezde verdiğimiz hizmetlerden ve bağımlılıktan söz ediyoruz. Bizi dinleyen anne, baba, eş veya diğer kişiler bir noktada verdiğimiz hizmetleri öğrenmiş oluyor. Kişi dışı görüşmeyi de anlatıyoruz. Bağımlılık geliştirmiş kişi, tedaviyi kabul etmiyorsa, gizlilik endişesi varsa, herhangi kuruma başvurmuyorsa, gizlilik esaslı çalıştığımızı, danışan gelmese bile ailelerinin bizden destek alabileceğini aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bak, 115 YEDAM Danışma Hattı aranarak başvuruda bulunabileceğini belirterek, "kişi dışı görüşme" kapsamında anne, baba, eş ya da arkadaş ile görüşülerek sürecin ilerletildiğini anlattı.

        Sonraki süreçte bağımlılık geliştirmiş kişinin tedaviyi kabul etmesiyle önce psikologla 1,5 saatlik görüşme gerçekleştirdiğini bildiren Bak, risk ve ihtiyaçların saptanmasının ardından danışanla her hafta takip görüşmelerinin planlandığını kaydetti.

        - "Danışanların yakınlarına da psikososyal hizmet veriyoruz"

        Psikolog Burak Karanfil de bağımlılıkla mücadelede danışanın yanı sıra yakınlarına psikososyal hizmet verdiklerini söyledi.

        Karanfil, tedaviyi kabul etmeyen bireylerin aileleriyle "kişi dışı görüşme" gerçekleştirerek, bağımlı bireyleri tedavi sürecine dahil etmenin yollarını aradıklarını anlattı.

        Danışanların ailelerinin talebi doğrultusunda "aile ruhsal destek" hizmeti de sunduklarını dile getiren Karanfil, "Bu hizmet kapsamında danışanların ailelerinin sosyal hayatta karşılaştıkları psikolojik sorunları ele alıp doğru yöntemleri belirleyerek onlara destek vermeye çalışıyoruz." dedi.

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