Sakarya'da "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında açılan sergi renkli görüntülere sahne oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya'da yıl sonu sergisi açıldı.

"Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki okullarda öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla bir çok çalışma yürütüldü.

Yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalar Serdivan Millet Bahçesi'nde açılan stantlarda sergilendi.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, sergi alanındaki stantları gezerek öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bakırtaş, AA muhabirine, sergide 80 öğretmenin görevli olduğunu ve 40 farklı etkinlik standının bulunduğunu belirterek, serginin yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla coşkulu şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin Sakarya'da çok özgün projelerle hayata geçtiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Bakırtaş, emeği geçen tüm öğretmenlere, yöneticilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Adapazarı ilçesindeki Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda görev yapan sosyal bilimler öğretmeni Erhan Gözüyukarı da proje kapsamında okul olarak Türk dilinin zenginliklerini geliştirmek, Türk kültür ve tarihini çocuklara öğretmek için yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergilediklerini kaydetti.

Türk kültür tarihinde önemli yeri olan balballar ve kurganları, çocukların akıllarında kalıcı olması için üç boyutlu olarak sergilediklerine dikkati çeken Gözüyukarı, sergiye olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Zeynep Rana Yosun ise Türk sanatlarından çini yaptıklarını, Türkiye Maarif Modeli ile alakalı bir sözlük projesini hayata geçirdiklerini, projenin Sakarya genelinde birinci olduğunu anlattı.

Nevruz Banoğlu İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Melike Açıkel de öğrencilerin masalları görsel ve sözel olarak özetleyerek sergilediğini dile getirerek, "Atasözleri ve deyimler konusunda da maket ve drama çalışmalarımız oldu, onları da sergiledik. Sene başından beri öğrencilerimiz çalışıyor, bunlar bir yıllık emeğin ürünü. Öğrencilerimiz günlük dillerinde atasözleri ve deyimleri kullanıyor. Masallara çok aşinalar, hikaye yazabiliyorlar. Gayet başarılı bir yıl geçirdik ve yıl sonu sergimizi oluşturduk." diye konuştu.