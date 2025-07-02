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        Sakarya'da devrilen panelvandaki 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 16:50 Güncelleme: 02.07.2025 - 16:50
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        Sakarya'da devrilen panelvandaki 6 kişi yaralandı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AFA 043 plakalı panelvan, Sakarya Caddesi üzerindeki köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada panelvanda bulunan 6 kişi yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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