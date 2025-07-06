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        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işlem başlatıldı

        Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından uygunsuz paylaşım yapan iki öğrenci hakkında adli işlem yapıldığını ve soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırıldıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 18:06 Güncelleme: 06.07.2025 - 18:06
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        Sakarya'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşım yapan öğrenciler hakkında işlem başlatıldı
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        Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından uygunsuz paylaşım yapan iki öğrenci hakkında adli işlem yapıldığını ve soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırıldıklarını bildirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün harekete geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğrencilerden G.T'nin nöbetçi hakimlikçe salıverildiği, paylaşımı yapan H.D'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı aktarılarak, "Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrencimiz için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve yurt hizmetleri yönetmeliğinin 24/3 maddesine göre de soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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