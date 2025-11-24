SATSO'nun Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'na başvurular başladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'nın ikinci başvurularının başladığını bildirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamada, büyük ölçekli işletme ve KOBİ statüsündeki SATSO üyelerinin enerji verimliliği, atık yönetimi, su yönetimi, karbon emisyonlarını azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, geri dönüşüm uygulamaları konularında somut çalışmalarını belgeleme şartıyla yarışmaya başvurabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimde sürdürülebilir yaklaşımın, hem işletmelerin uzun vadeli başarısı hem de toplumun refahı için vazgeçilmez olduğunu aktardı.

Üretmenin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Sanayide ve ekonomide sürdürülebilirlik açısından kaynakların verimli kullanılması, çevresel etkilerin minimuma indirilmesini, rekabetin artırılmasını ve dünyamızın geleceğinin korunmasını sağlar. Oda olarak bu konuda üyelerimize bilinç kazandırmak için ciddi girişimlerde bulunuyoruz. SATSO üyeleri de daima sürdürülebilir bir üretim modeline karşı farkındalıkla faaliyetlerini yürütüyor. Bu anlamda ikincisini gerçekleştireceğimiz Sürdürülebilirlik Yıldızları Yarışması'nda da fark yaratan birçok uygulama ve proje göreceğimize eminiz."