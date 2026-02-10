Serdivan Belediyesinin 70'inci yıl dönümü kutlandı

Sakarya'da Serdivan Belediyesinin 70'inci yıl dönümü dolayısıyla "0'dan 70'e" programı düzenlendi.





Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, meclis üyeleri, belediye personelleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Serdivan ve belediyenin tarihinin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.



Programda konuşan Erdoğan, Serdivan'a hizmet ettiklerinden dolayı gururlu olduklarını dile getirerek, "Serdivan'daki her sokakta burada bulunanların emeği var. Siz yeter ki iyi şeyler yapın, biz de milletvekilleri olarak destek olacağız." dedi.



Kocacık da sadece belediyenin kuruluş yıldönümünü değil, vizyonun ve şehir iradesinin 70 yıllık hikayesini birlikte idrak ettiklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



Alemdar da hizmetlerinden dolayı Başkan Çelik'e teşekkür ederek, "Geçmişi hatırlamak, geçmişi günümüze, günümüzü yarınlara taşımak erdemliktir. Bunun için sayın başkanımız ve ekibine tebrik ediyorum." diye konuştu.



Çelik de 1956'da belediye olan ve 2026'da devam eden 70 yıllık bir hikayede yer aldıklarını kaydetti.



Serdivan'ın Sakarya'nın göz bebeği olduğunu ifade eden Çelik, "7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Serdivan'ımızı Sakarya'nın en yaşanabilir ilçesi olması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.



Eski Serdivan Belediye Başkanı Şükrü Kiracıoğlu ve eski Kazımpaşa Belde Belediye Başkanı Necati Cantimer de programda bir konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından, Serdivan'a katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.



Önceki dönemde Serdivan Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Yusuf Alemdar ve mevcut başkan Osman Çelik de birbirlerine plaket verdi.



Program, Serdivan'ın tarihinin anlatıldığı fotoğraf sergisiyle sona erdi.

