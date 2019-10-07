SAÜ’de İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğu toplantısı

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Sakarya (SAÜ) Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Kariyer Topluluğu (İKK) tanışma toplantısı düzenledi.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantıda, topluluğa katılmak isteyen öğrencilere topluluğun genel tanımı yapılarak amacı ve hedefleri anlatıldı. İKK Başkanı Osman Mücahit Şahin, toplantıda önceki dönemlerde gerçekleştirdikleri etkinliklerden, sosyal sorumluluk projelerinden, topluluğa katılan öğrencilere verilen eğitimlerden ve gerçekleştirmek istedikleri projelerden bahsetti.

Toplantının sonunda tanışma toplantısına katılan öğrenciler topluluğa üyelik işlemlerini gerçekleştirdi.

SAKARYA 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:29

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