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İlçe tarihinin en büyük projesi, 43 milyonluk yatırımın temeli atıldı Akyazı Spor Kompleksi temel atma töreni gerçekleştirildi

İHA

İlçe tarihinin en büyük projesi, 43 milyonluk yatırımın temeli atıldı Akyazı Spor Kompleksi temel atma töreni gerçekleştirildi

Akyazı Belediyesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte ilçeye kazandıracağı ve maliyeti 43 milyon lira olan 'Akyazı Spor Kompleksi' projesinin temeli gerçekleşen törenle atıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğünden alınan desteklerle yatırımına başlanan bin kişilik kapasitede olan ve içerisinde kapalı spor salonu ile yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra birçok tesisin bulunacağı ve maliyetinin 43 milyon lira olduğu ‘Akyazı Spor Kompleksi’ projesinin temeli, gerçekleşen törenle atıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan tören Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın konuşmalarıyla devam etti. Dualar ve kurban kesimi sonrasında ise ‘Akyazı Spor Kompleksi’ temeli törenle atıldı. Törene, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçemiz için çok önemli bir gün
Göreve başladıkları günden itibaren Akyazı ilçesi için yorulmadan gece gündüz demeden çalışmalarını devam ettirdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Bugün ilçemiz için çok önemli bir gün, yılların özlemi bin kişilik Kapalı Spor Salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve Gençlik Merkezini içinde barındıran Akyazı Spor Kompleksimizin temelini atıyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren 73 Mahallesi ile Sakarya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Akyazı için durmadan yorulmadan gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kısa sürede büyük işler başardık seçimlerde sözünü vermiş olduğumuz hemen hemen her konuyla alakalı çalışmalarımızı başlattık. 150 bin tonunun üzerinde sıcak asfaltı ilçemizin yolları ile buluşturduk. 4 Adet Çöp Kamyonu kendi imkanlarımızla, 2 Adet Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe, 1 adet Yol Süpürge aracıda Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe alarak Temizlik filomuzu yeniledik ve Belediyemiz bütçesini önemli bir külfetten kurtardık. İlçemizin önemli girişlerinden biri olacak ve ilçe trafiğimizi önemli ölçüde rahatlatacak olan Yahyalı Bağlantı yolu projemiz Cumhurbaşkanlığımızın imzası ile acele kamulaştırma kararını alarak işlemlerine başladık. Geçtiğimiz Haziran ayında 2022 yılında nüfusu 75 bin üzerindeki bütün belediyelerin yapmak zorunda olacağı Hayvan Barınağımızı şimdiden hizmete açtık. Şehir merkezimizi Akyazı’ya ve hemşerilerimize yakışır bir hale getirmek ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için başlattığımız ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesinde çalışmalarımız hızla ilerliyor” dedi.

Akyazı tarihinin en büyük projesi: bedeli 43 milyon TL
Akyazı tarihinin en büyük projesi olan Akyazı Spor Kompleksinin temelini attıklarını söyleyen Başkan Soykan, “Bugün burada; 22.10.2020 tarihinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 21 Eylül 2021 tarihinde yaptığımız ihale sonucunda imalatına başladığımız toplam inşaat alanı 8 bin metrekare ve ihale bedeli de 43 milyon TL ile Akyazı tarihinin en büyük projesi olan bu güzide eserin temelini atıyoruz. Bu 43 milyonun 28 milyonu Spor Toto Teşkilat Başkanlığından, 15 milyonu belediyemizin bütçesinden karşılayacağız. İnşallah tamamlamayı, açılışını da hep birlikte yapmayı ve daha büyük hizmetleri ilçelerimize kazandırmayı bize, ekibimize ve tüm arkadaşlarımıza Rabbim nasip eylesin” diye konuştu.

Nice sporcuları yetiştirmek nasip olur inşallah
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “Burada temel atma töreni gerçekleşiyor ve en kısa zamanda bitirmeyi ve Akyazı’nın gençleri, çocuklarının böyle bir tesisten faydalanmasını sağlamak inşallah bizlere nasip olur, açılışını da beraber yaparız. Akyazı bizim için önemli bir yer. Bu tesis sayesinde farklı farklı spor dallarında inşallah Akyazımız da nice sporcular yetiştirmek nasip olur. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı ve nice sporcuları da bu tesisten çıkartmayı nasip eder” şeklinde konuştu.

Gençlere dokunacak alana yatırım yapmak çok kıymetli
Temeli atılan 43 milyonluk yatırımın, insan kaynağının yetişmesinde önemli altyapıya ev sahipliği yapacağını belirten Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, “Hem spor, hem turizm, hem tarım, hem de sanayide ciddi potansiyeli ve gelişme potansiyeli olan, altyapısını buna göre dizayn eden, vizyonunu buna göre belirlemiş ve adım adım bu hedeflere yürüyen şehir Sakarya. Bu açıdan da hem vizyon ortaya koyması noktasında hem de şehrin aktörlerinin kenetlenmesi noktasında Türkiye’de örnek bir şehir ve örnek çalışmalar yapan bir şehir. Dolayısı ile şehirlere sadece yollar, parklar ile donatmak yetmiyor. Kültürel, sanatsal, sportif altyapılar da geliştirerek yaşamın her alanına dokunmasını sağlamak gerekiyor. Bu vizyona sahip çıkmak, bu alana yatırım yapmak çok kıymetli. Özellikle gençlere dokunacak, gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini artıracak dokunuşlar yapmak çok önemli. Bu açıdan kendisi de fedakarlık yaptı Belediye Başkanımız Bilal Soykan’ı tebrik ediyorum, çok büyük bir yatırım, 43 milyonluk yatırım. Bizim özellikle dünyada medarı iftiharımız olacak insan kaynağının yetişmesinde, bizi yarınlara taşıyacak insan kaynağının yetişmesinde önemli altyapıya ev sahipliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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