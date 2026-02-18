Sakarya İmsakiye takvimi 2026: Diyanet İmsakiyesi ile Sakarya'da ilk sahur ve ilk iftar saati
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlıyor. Manevi huzurun doruğa çıktığı bu ayda Müslümanlar, oruç ibadetini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafında yayımlanan İmsakiye doğrultusunda 81 ilin ve Sakarya'nın ezan vakitleri belli oldu. Sakaryalı vatandaşlar, 18'ini 19'una bağlayan gecede ilk sahura kalkacak. Peki, Sakarya İmsakiyesi ile ilk iftar vakti ne zaman, ilk sahur saat kaça kadar yapılacak? İşte tüm detaylar...
2026 yılının Mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İslam dünyasında maneviyatı en yüksek olan bu ayda Müslümanlar, oruç ibadetini eda edecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona eren süreyi kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 İmsakiye takvimini paylaştı. İmsakiye ile birlikte 81 ilin yanı sıra Sakarya’nın da namaz ve oruç vakitleri netleşti. Peki, Sakarya İmsakiyesi’ne göre ilk iftar saat kaçta yapılacak, sahur en geç kaça kadar sürecek? İşte Sakarya ilk sahur ve ilk iftar vakitleri...
SAKARYA İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Sakarya İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 sahur vakti saat 06.16'da bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat Perşembe günü saat 18.44 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 20.03'te okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 06.15 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arife Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün : 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün : 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün : 22 Mart 2026 | Pazar
SAKARYA İMSAKİYESİ
Sakarya iftar ve sahur saatleri ilçeden ilçeye birkaç dakika farklılık gösterebilir. İlçenize özel doğru vakitleri öğrenmek için “Sakarya İmsakiye 2026” sayfasından ilçe seçimi yapabilirsiniz. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Sakarya Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Sakarya’nın Adapazarı, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü, Taraklı ilçelerinin iftar ve sahur vakitlerine aşağıdaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
RAMAZAN’DA ORUÇ KAÇ GÜN TUTULACAK?
2026 Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat’ta, son orucu ise 19 Mart tarihinde idrak edilecek. Bu kapsamda Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak.