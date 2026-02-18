2026 yılının Mübarek Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İslam dünyasında maneviyatı en yüksek olan bu ayda Müslümanlar, oruç ibadetini eda edecek. Oruç, imsak vaktiyle başlayıp akşam ezanının okunmasıyla sona eren süreyi kapsıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 İmsakiye takvimini paylaştı. İmsakiye ile birlikte 81 ilin yanı sıra Sakarya’nın da namaz ve oruç vakitleri netleşti. Peki, Sakarya İmsakiyesi’ne göre ilk iftar saat kaçta yapılacak, sahur en geç kaça kadar sürecek? İşte Sakarya ilk sahur ve ilk iftar vakitleri...