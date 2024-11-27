Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Öğretim görevlisi açığa alındı

SUBÜ Geyve Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışan M.Ç.'nin iddaya göre mezun olan öğrencisine ahlaka aykırı şekilde attığı mesaj sosyal medyada yayıldı. Bunun üzerine üniversite yetkilileri idari soruşturma başlatarak, öğretim görevlisini açığa aldı.

Konuyla ilgili Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, “Bazı basın kuruluşlarına da yansıdığı üzere Geyve Meslek Yüksekokulu’ndaki bir öğretim görevlisinin 2023-2024 Akademik Yılı bahar yarıyılı sonunda mezun olan bir kadın mezunumuza ahlaka aykırı ve terbiyesizce yaklaşımına yönelik idari işlemler başlatılmıştır. Bu doğrultuda disiplin soruşturması başlatılarak, ilgili öğretim görevlisi açığa alınmış ve üniversitemize ait binalara girişi yasaklanmıştır.