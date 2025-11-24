Sakarya ve Bursa'da 43 öğrenci hastanelik oldu!

Sakarya'da edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki yurtta kalan kız öğrenciler, dışarıdan tükettikleri tavuk döner olduğu öne sürülen yemekten ve yurtta yedikleri sütlü tatlıdan sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri yaşadı.

23 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre rahatsızlanan 23 öğrenci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Serdivan Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINACAK

Öğrencilerden 21’inin taburcu edildiği, diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenmenin kesin sebebi için yemeklerden numune alınacağı ve olayın laboratuvar sonuçlarının ardından netlik kazanacağı bildirildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

BURSA'DA 20 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından 60 öğrenci ve personelde karın ağrısı şikâyeti meydana geldi.

Rahatsızlanan 20 öğrenci, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.