Yer, Sakarya...

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Serdivan ilçesi Çubuklu Mahallesi'ndeki yeşillik alanda 2 kızın baygın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 14 yaşındaki N.A. ile 17 yaşındaki R.E. adlı Suriye uyruklu iki kızı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık kontrolleri yapıldığı sırada ağlayan iki kız çocuğu hastane personeline tecavüze uğradıklarını öne sürdü. Bu iddiayla ilgili hastanede tutanak tutuldu.

"TECAVÜZ BULGUSU TESPİT EDİLEMEMİŞTİR"

Ancak jandarma tarafından yapılan açıklamada yapılan muayenede tecavüz bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Jandarmanın açıklamasında iki kızın ailelerinin rızası ile nüfus işlemleri için aile dostları A.T. (44) ile birlikte valiliğe gittiği belirtilerek "Dönüş yolunda kız çocukları yolun ağaçlık alan olması nedeniyle korkarak araçtan inip kaçmaya çalışmışlardır. A.T. isimli şahıs da Serdivan'a gelerek R.E.'nin annesini alıp kızları bulmak için komutanlığımıza gelmiştir. R.E. ve N.A. isimli şahıslar ambulans çağırılarak olası cinsel taciz ve tecavüz ihtimaline karşı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yapılan muayenede herhangi bir tecavüz bulgusu tespit edilememiştir" denildi.

İFADESİ ALINIP SERBEST KALDI

Savcılığın talimatıyla iki kızın pedagog, avukat ve tercüman eşliğinde mağdur sıfatıyla ifadelerinin alındığı belirtilen açıklamada A.T.'nin ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan ifadesinin alındığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

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