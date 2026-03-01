Canlı
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile Sarıyer, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 25'e, Sarıyer ise 35'e çıkardı.

        Giriş: 01.03.2026 - 22:09
        Sakarya'da puanlar paylaşıldı!

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından son 11 maçta kazanamayan Sakaryaspor haftayı 25, Sarıyer ise 35 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarıyer, Ümraniyespor'u konuk edecek.

