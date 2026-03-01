Sakaryaspor: 0 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile Sarıyer, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 25'e, Sarıyer ise 35'e çıkardı.
Giriş: 01.03.2026 - 22:09 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Sakaryaspor ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Bu sonucun ardından son 11 maçta kazanamayan Sakaryaspor haftayı 25, Sarıyer ise 35 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarıyer, Ümraniyespor'u konuk edecek.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ