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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 2 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 2 - Bandırmaspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor, 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 36'ya, Bandırmaspor ise 47'ye çıkardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 22:26 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:26
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        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.

        Ev sahibinin gollerini 8'de Mendy Mamadou ve 13. dakikada Hikmet Çiftçi (kk) atarken, konuk ekibin gollerini ise 3'te Marco Paixao ve 61. dakikada Lois Diony kaydetti.

        Yeşil Siyahlılar'da forma giyen Rayane Aabid, 59. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 36'ya, Bandırmaspor ise 47'ye yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Bandırmaspor, sahasında Adanaspor'u konuk edecek.

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