Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Emre Demir ve Fernando'yla bulduğu gollerle kazanan Sakaryaspor, puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 21:00 Güncelleme: 14.09.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor 2. yarıda açıldı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sakaryaspor oldu..

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 55'te Emre Demir ve 60. dakikada Fernando attı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Siyahlılar, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Salim'in işçisi R.A.'ya o mesaj soruldu!
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Ne kadar karamelize o kadar lezzet: Smash burgerin yükselişi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Kömürhan Köprüsü dünyanın en iyisi seçildi
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü