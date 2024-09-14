Sakaryaspor: 2 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Emre Demir ve Fernando'yla bulduğu gollerle kazanan Sakaryaspor, puanını 7'ye yükseltti. Şanlıurfaspor ise haftayı 6 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Sakaryaspor oldu..
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 55'te Emre Demir ve 60. dakikada Fernando attı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 7'ye yükseltirken, Şanlıurfaspor ise 6 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Siyahlılar, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.