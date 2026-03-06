Canlı
        Sakaryaspor: 4 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 4 - Adana Demirspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor 11 maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-0 yendi.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Alpaslan Şen, Tuncay Ercan, Salih Burak Demirel

        Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır, Mete Kaan Demir, Zwolinski (Dk. 67 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Pena (Dk. 46 Kerem Şen), Emre Demir (Dk. 78 Ruan), Soro (Dk. 67 Mirza Cihan), Serkan Yavuz, Alaaddin Okumuş, Owusu (Dk. 46 Melih Bostan), Burak Bekaroğlu

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 61 Eymen Namlı), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 46 Seyfi Efe Irga), Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk. 88 Hasan Alp Kaya), Osman Kaynak (Dk. 78 Diyar Zengin), Ahmet Yılmaz (Dk. 46 Muhammed Ahmet Ergen), Kayra Saygan, Toprak Bayar

        Goller: Dk. 22 Serkan Yavuz, Dk. 45+1 Emre Demir, Dk. 47 ve 83 Melih Bostan (Sakaryaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 51 Soro, Dk. 90 Kerem Şen (Sakaryaspor), Dk. 64 Gökdeniz Tunç, Dk. 64 Kürşat Türkeş Küçük (Adana Demirspor)

