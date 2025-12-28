Sakaryaspor'da Enes Zengin dönemi

Geçen hafta çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen genel kurul toplantısı, bugün Orhan Gazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, açık oylama usulüyle yapılan seçimde delegelerin güvenoyunu alan Enes Zengin, Sakaryaspor'un yeni başkanı oldu.

ENES ZENGİN: SAKARYASPOR HEPİMİZİN ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ VE GELECEK NESİLLERE BIRAKACAĞIMIZ EN GÜZEL HEDİYEDİR

Sakaryaspor'un sadece bir futbol takımı olmadığını belirten Enes Zengin, "Sakaryaspor hepimizin çocukluğu, gençliği ve gelecek nesillere bırakacağımız en güzel hediyedir. Sakaryaspor her zaman Sakarya'mızın göz bebeği olmuştur. Zaman zaman kırgınlıklarımız, kızgınlıklarımız oldu ama bugün hep birlikte Allah nasip ederse genç bir ekip kurduk. Sizlerden isteğim, bu kardeşinize sahip çıkmanız, destek vermeniz. Biz de sizin emanetiniz olan Sakaryaspor'a en güzel şekilde sahip çıkmak için bugün buradayız" dedi.

"KÜLLERİMİZDEN DOĞMAYA ALIŞIĞIZ"

Enes Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sakaryaspor'umuzun bugünkü durumu malum. Kimselere yıldızları vaad etmiyoruz. Genç ve dinamik bir ekibiz. Daha önce İsmail Gürses döneminde de yöneticilik yaptım. Bugün de sizlerin karşısına başkan adayı olarak çıktım. Sizlerin oylarıyla başkan olarak seçildim. Bir Sakaryaspor sevdalısı olarak sonuna kadar bu iş için savaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."