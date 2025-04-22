Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi!
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 22.04.2025 - 22:44 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:44
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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