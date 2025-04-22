Sakaryaspor'da İlker Püren dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktör İlker Püren dönemi sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz İlker Püren ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar olan emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."