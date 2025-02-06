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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı'yla yolları bir haftada ayrıldı! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı'yla yolları bir haftada ayrıldı!

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bir hafta önce göreve getirilen teknik direktör Mustafa Dalcı'yla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:22
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        Sakaryaspor'da Mustafa Dalcı dönemi sona erdi!
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        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.

        Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırarak Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Sakaryaspor yönetimi, 30 Ocak tarihinde imza töreni sonrasında takımın başına geçen teknik adam Dalcı ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

        Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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