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Sakaryaspor eski günlerine dönmek istiyor

AA

Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, play-off final maçında Fatih Karagümrük'ü geçerek Spor Toto 1. Lig'e çıkmak istiyor

Sakayaspor

izYeşil-siyahlı ekip, TFF 2. Lig play-off finalinde 28 Mayıs Salı günü Fatih Karagümrük ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kulübün Rüstemler Tesisleri'nde takımın son durumunu AA muhabirine değerlendiren Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, geçen sezon play-off final maçında Afjet Afyonspor'a yenilerek 1. Lig'e çıkma şansını kaybettiklerini anımsattı.

Bu sezon başında göreve geldiklerini hatırlatan Ekşi, yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve takımı neredeyse sıfırdan kurduklarını aktardı.

Sezon başında ve ortasında alınan mağlubiyetler sonrası teknik direktör değişiklikleri yaşadıklarına işaret eden Ekşi, teknik direktör Şaban Yıldırım ile play-off'lara kadar ilerlediklerini kaydetti.

Play-off maçlarında Samsunspor ve Sarıyer'i eleyerek finale çıktıklarını anlatan Ekşi, "Şu anda finaldeyiz. Sakarya şehri olarak biz artık 1. Lig'e çıkmak istiyoruz. İnşallah Karagümrük'ü de Bursa'da yenip artık camiamızın özlemiş olduğu 1. Lig'e ayak basmak istiyoruz." dedi.

Hedeflerinin Sakarya'yı ve Sakaryaspor'u futbol cenneti yaparak 1. Lig'de ilerletmek olduğunu vurgulayan Ekşi, "Daha önceden altyapıdan çok oyuncularımız çıkıyordu. Sakaryaspor'un konum itibarıyla düşüşe geçtiği anda altyapı da düşüşe geçti. Şu an ikisi de çıkışta. İnşallah 1. Lig'e çıktığımız zaman tek hedefimizin altyapıyla ilgili çalışmalar olacak, tekrar Türkiye'mize dünyamıza Sakarya'dan çok güzel futbolcular yetiştireceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZ ÇOK ÖZLEDİK, ÇOK ÖZLENDİK DE"

Sakaryaspor'un en büyük gücünün taraftar olduğunu belirten Ekşi, sahalarının ve tesislerinin iyi, kentin de bir futbol şehri olduğunu dile getirdi.

Tarafların maçlarda stadı doldurduğunu ifade eden Ekşi, "Güzel bir maç ortamında nasip kiminse onun 1. Lig'e çıkması dileğiyle diyorum ben. En çok biz istiyoruz çünkü artık biz çok özledik, çok özlendik de. 1. Lig'e çıkıp en azından Sakaryaspor'un oraya oturması lazım. Ondan sonra da Allah büyük, inşallah Süper Lig diyorum." şeklinde konuştu.

Ekşi, Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarına da sağduyuyla hareket etme çağrısında bulundu.

"UMARIM KAZANAN BİZ OLURUZ"

Final maçı öncesi hazırlıklarını Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda sürdüren Sakaryaspor'un teknik direktörü Şaban Yıldırım da buralara zorlu bir yoldan geldiklerini söyledi.

Finale kadar kolay maçların oynanmadığının, sürecin zorlayıcı olduğunun altını çizen Yıldırım, "Artık finaldeyiz. Bizim kulübümüz için, şehrimiz için çok önemli bir maç bu. Şehir olarak da kulüp olarak da çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç ve istekle finale hazırlanıyoruz. Umarım kazanan biz oluruz." diye konuştu.

Maç öncesinde ufak tefek aksaklıkların ve sakatlıkların bulunduğunu ancak maç saatine kadar bunların düzeleceğini beklediklerini aktaran Yıldırım, "Moral olarak iyiyiz çünkü finaldeyiz. Güzel bir maç oynayacağız bu maçı herkes oynamak ister zaten. Bütün oyuncularımız bu maçı iple çekiyorlar." dedi.

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