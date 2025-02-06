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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren! - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren!

        Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:51
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        Sakaryaspor'da yeni teknik direktör İlker Püren!
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        Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlker Püren'i getirdi.

        Hususa ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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