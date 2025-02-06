Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü İlker Püren!
Teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşma sağladı.
Giriş: 06.02.2025 - 19:51 Güncelleme: 06.02.2025 - 19:51
Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlker Püren'i getirdi.
Hususa ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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