Manchester City'de başarıdan başarıya koşan ve geçen sezonun sonunda kulübe veda ederek eski takımı Anderlecht'e transfer olan Vincent Kompany'ye sakatlık şoku! 33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kendisi için organize edilen jübile maçında forma giyemeyeceğini açıklarken "Bu tipik ben... Sakatlığım var ve bu akşam risk almayacağım ancak sahada çok iyi futbolcular olacak" yazdı. Kompany'nin şanssızlığı sosyal medyada da gündem oldu.