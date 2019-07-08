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Saklı cennet Nadire Kanyonu

DHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde iki tarafı Toros Dağları ile oluşan Nadire Kanyonu, doğa tutkunların yeni gözdesi oldu. Rengi nedeniyle halk tarafından Turkuaz Gölü olarak adlandırılan Ermenek Barajı'na akan suların da kanyondan geçmesi nedeniyle, kanyon içinde tekneyle geziliyor

Nadire Kanyonu

Karaman'ın Ermenek ilçesinin Taşeli Platosu'nda yer alan dağlık ve ormanlık sarp kayalarla çevrili bir kalenin önünde kurulan Ermenek, doğa ve tarihi yapısıyla turizmin yeni gözdesi olmaya başladı.

DHA'nın haberine göre Konya, Antalya ve Mersin'e komşu olan Ermenek'e ilçesine Göksu'nun güney kolu olan Ermenek Çayı'nın üzerinde oluşan Ermenek Barajı ile Nadire Kanyon´u turkuaz rengiyle güzellik katıyor. Fariske Çayı'nın, baraja akan sularıyla dolu olan kanyon, derin olma özelliğini de taşıyor. İki tarafı devasa Toros Dağlarından oluşan kanyon, Ermenek Belediyesi'ne ait teknelerle geziliyor.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ermenek'in 5 bin yıllık bir tarihin izlerini taşıdığını, doğası ve tarihi yapılarıyla keşfedilmeyi beklediğini söyledi.

Ermenek'i, Türkiye'nin yeni bir turistlik bölgesi yapmayı planladıklarını ifade eden Zorlu, ''Tatil turizminin anlamı artık değişti. 5 yıldızlı otellerdeki modern köleliğe karşı çıkmaya başlandı. Ermenek'te doğa ile iç içe oluyorsunuz. Biz zaten mümkün olduğu kadar turizm yatırımlarımızı betonsuz, demirsiz; ahşap ve taş ağırlıklı yapacağız. Burada bungalov türü yapılanma, kamp ve karavan türü yapılanmalar olarak, doğası ve yapısını koruyacağız" diye konuştu.

Ermenek'e en büyük güzelliği ise Nadire Kanyonu'nun kattığını belirten Zorlu, şunları söyledi:


''Nadire Kanyonu'muz, Ambar Boğazı'ndan girince 10 kilometre uzunluğundadır. Orada doğanın bütün renklerini, su oyunlarını görebilirsiniz. İnsanların yapay olarak yapamayacakları Ayhatun Mağarası var. Ayrıca kanyona küçük parmak iskelelerle küçük çay bahçeleri, restoranlar oluşturacağız."

 

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