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        Elazığ'daki Saklıkapı Kanyonu tabiat parkı ilan edildi

        Elazığ'da Saklıkapı Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 19:22
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        Saklıkapı Kanyonu tabiat parkı oldu
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        Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçe sınırları arasında Karakaya Baraj Gölü kıyısından başlayıp, 4.5 kilometrelik vadi tabanı boyunca uzanan Saklıkapı Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, yer yer yarım metreye kadar daralan genişliği ve bazı kısımlarda 200 metreye varan yüksekliği, benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çeken Saklıkapı Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tabiat parkı ilan edildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin sosyal medyasından yaptığı açıklamada, "Fırat Nehri'nin saklı güzelliklerine kapı açan Saklıkapı Kanyonu, artık tabiat parkı statüsü ile korunuyor. Jeolojik oluşumları ile görenleri kendisine hayran bırakan doğa harikası bu kanyonu hem koruyacak hem de tanıtacağız" ifadelerini kullandı.

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        #Elazığ Haberleri
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