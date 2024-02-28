Salata tarifleri: kolay, pratik, diyet, değişik ve yoğurtlu salata tarifleri

Yaza girerken sağlıklı beslenme ve hafif yemek tercihleri ön plana çıkıyor. Bu dönemde sofralarımızı renklendirmenin en keyifli yolu ise pratik, lezzetli ve sağlıklı salata tariflerinden geçiyor. Salatalar, hem besleyici içerikleriyle hem de hafif yapısıyla sıcak günlerde tercih edilen birinci sınıf lezzetler arasında yer alıyor. İster diyet yaparken, ister sadece sağlıklı beslenmeyi tercih ederken, her damak zevkine uygun bir salata tarifi bulmak mümkün. İşte sizin için hazırladığımız kolay salata tarifleri.

Diyet Salata Tarifleri

Yeşillikli Detoks Salata

Malzemeler:

2 su bardağı bebek ıspanak

1 su bardağı roka

Yarım salatalık (rendelenmiş)

1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)

1 havuç (rendelenmiş)

1 çay kaşığı zeytinyağı

Limon suyu (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

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Tüm yeşillikleri ve sebzeleri bir kasede karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Servis yapmadan önce üzerini isteğe bağlı olarak susam veya keten tohumu ile süsleyebilirsiniz.

Ton Balıklı Nohut Salatası

Malzemeler:

1 kutu konserve ton balığı (süzülmüş)

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 büyük salatalık (kuşbaşı doğranmış)

1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)

Yarım kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında ton balığı, nohut, salatalık, domates ve kırmızı soğanı karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Servis yapmadan önce buzdolabında dinlendirin ve soğuk servis yapın.

Tavuklu Salata Tarifleri

Tavuklu Kinoa Salatası

Malzemeler:

1 su bardağı pişmiş kinoa

1 tavuk göğsü (haşlanmış ve doğranmış)

1 büyük salatalık (rendelenmiş)

1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)

Yarım kırmızı biber (ince doğranmış)

Yarım yeşil biber (ince doğranmış)

Taze nane veya maydanoz (ince kıyılmış)

Zeytinyağı ve limon suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

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Bir salata kabında kinoa, tavuk, salatalık, domates ve biberleri karıştırın.

Üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Servis yapmadan önce üzerini taze nane veya maydanoz ile süsleyin.

Meksika Usulü Tavuklu Salata

Malzemeler:

2 tavuk göğsü (ızgara yapılmış ve doğranmış)

1 su bardağı çekirdeksiz siyah zeytin

1 büyük mısır konservesi

1 büyük avokado (kuşbaşı doğranmış)

1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)

1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

Çedar peyniri rendesi (isteğe bağlı)

Taze limon suyu

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Bir salata kabında tavuk, zeytin, mısır, avokado, domates ve soğanı karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

Servis yapmadan önce üzerini çedar peyniri rendesi ile süsleyebilirsiniz.

Avokadolu Tavuklu Salata:

Malzemeler:

2 tavuk göğsü (haşlanmış ve doğranmış)

2 avokado (olgun, doğranmış)

1 büyük salatalık (rendelenmiş)

1 büyük domates (kuşbaşı doğranmış)

1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan

Taze kişniş veya maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

Limon suyu

Yapılışı:

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Bir karıştırma kabında tavuk göğsü, doğranmış avokado, rendelenmiş salatalık, kuşbaşı doğranmış domates ve doğranmış kırmızı soğanı karıştırın.

Üzerine tuz, karabiber, zeytinyağı ve limon suyu ekleyip, hafifçe karıştırın.

Salatayı servis tabağına alın ve üzerine ince kıyılmış taze kişniş veya maydanoz serpin.

Soğuk olarak servis yapın ve dilerseniz yanında tam buğday ekmeği ile servis edebilirsiniz.

Yoğurtlu Salata Tarifleri

Hindistancevizi Yoğurtlu Brokoli Salatası:

Malzemeler:

2 su bardağı brokoli çiçekleri

1 su bardağı doğranmış ceviz

1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

1/4 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı hindistancevizi rendesi

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Brokoli çiçeklerini hafifçe haşlayın ve soğumaya bırakın.

Büyük bir karıştırma kabında yoğurt, hindistancevizi rendesi, bal, tuz ve karabiberi iyice karıştırın.

Soğuyan brokoliyi, cevizi, havucu ve kuru üzümü yoğurtlu karışıma ekleyin ve iyice karıştırın.

Buzdolabında en az 30 dakika dinlendirin ve servis yapın.

Mısır ve Salatalık Yoğurtlu Salata:

Malzemeler:

2 su bardağı haşlanmış mısır

1 büyük salatalık (rendelenmiş)

1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Taze maydanoz (ince kıyılmış)

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Büyük bir salata kabında yoğurt, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi karıştırın.

Yoğurt karışımına rendelenmiş salatalık, haşlanmış mısır ve doğranmış kırmızı soğanı ekleyin.

Hafifçe karıştırın ve üzerine taze maydanoz serpip, zeytinyağı gezdirin.

Buzdolabında soğutup servis yapın.

Mevsim Sebzeleriyle Yoğurtlu Kinoa Salatası:

Malzemeler:

1 su bardağı pişmiş kinoa

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı doğranmış salatalık

1 su bardağı doğranmış cherry domates

1/4 su bardağı doğranmış kırmızı soğan

1 su bardağı yoğurt

Taze maydanoz veya dereotu (ince kıyılmış)

Limon suyu

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı: