Salatalığın faydaları 0:00 / 0:00

Salatalığın Faydaları

Mucizevi bir besin olan salatalığın faydaları saymakla bitmez. Salatalık vücudun pek çok ihtiyacını karşılayan önemli bir besindir. Salatalığın öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Salatalık vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Kilo verme konusunda salatalık bir numaralı besindir.

Sıcak ve yaz aylarında susuzluğun giderilmesini sağlar.

Vücudun ısısını dengeleme görevini yerine getirir.

Dişlerin arasında oluşan enfeksiyonu engelleyerek ağız içindeki bakterilerin yok edilmesini sağlar.

Ağzın kötü kokusunu önleyen salatalık ağızdaki ekşi tadı da alır.

Midede ekşime ve yanma gibi problemlerin azaltılmasını sağlar.

Kas ve kemik dokuları salatalıkla yenilenir.

Bedenin ihtiyaç duyduğunu günlük vitamin salatalık sayesinde karşılanır.

Salatalığın idrar söktürücü özelliği vardır.

Kabızlık ve şişkinlik şikayetlerini azaltır.

Salatalık saç ve tırnak bakımı için tercih edilebilir.

Salatalıkla saç bakımı yapılır ve saça çok faydalıdır.

Salatalığın Zararları

Bütün faydalı besinler gibi salatalığın da aşırı tüketiminde zararları vardır. Hatta gereğinden fazla tüketilen salatalık zehirlenmelere bile neden olabilir. İşte salatalığın mutlaka bilinmesi gereken zararları;

Kabuk kısmında yüksek toksinler barındıran salatalık fazla tüketildiğinde zehirlenmelere yol açabilir.

Bazı salatalıkların tadı acı olabilir. Bunlar bazı kişilerde cilt alerjilerine neden olabilir.

Aşırı miktarda tüketilen salatalık bedenden gereğinden fazla su atılmasına neden olur. Bu durum da insanın sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Normalde antioksidan olarak bilinen salatalık aralıksız bir hafta boyunca aşı bir miktarda tüketildiğinde oksidan hale gelerek vücutta bakterilerin artmasına neden olur.

Muhteviyatında potasyum bulunan salatalık böbreklerin hızlı çalışmasını sağladığı için bazı kişiler karın ağrısı ve ishal gibi sorunlarla karşılaşabilir.

Fazla tüketilen salatalık bedendeki sıvı oranını arttırabilir bu da kalp için zararlıdır.

Salatalığın aşırı tüketimi halsizlik ve baş ağrısına neden olabilir.

Salatalık fazla tüketildiğinde göz kızarması ve ağızda yaralar gibi alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Salatalığın Cilde Faydaları

Salatalık cilt için iyi bir besindir ve cilt bakımında en fazla tercih edilenler arasındadır. Salatalığın cilde faydaları ile ilgili çalışmalar yapan uzmanlar salatalığın cildi büzme bir diğer ismiyle astringent etkisi sayesinde ciltte genişleyen gözeneklerin küçülmesine fayda sağladığını belirtmişlerdir. Ayrıca salatalık doğal renk açma özelliğine sahip olduğunda ciltteki lekeleri de yok edebilir.

Salatalık Tüketmek Neye İyi Gelir?

Salatalıktaki su ve lif miktarı çok fazla olduğunda kişinin su ve lif gereksinimini yeterli miktarda karşılamaktadır. Ayrıca salatalıkta magnezyum ve potasyum olduğunda vitamin açısından da zengindir. Salatalıkta kafeik asidi ve C vitamini bulunduğundan gözlerin şişkinliğini alır.

Salatalığın Göze Faydaları

Folik asit ve C vitamini bakımından zengin olan salatalık göz çevresinde yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Ayrıca göz şişkinliği de salatalığın içindeki kafeik asidi ve diğer vitaminlerle giderilir. Aynı zamanda içindeki antioksidanlar sayesinde ciltteki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Salatalık Hamilelikte Yararlı Mı?

Hamilelikte salatalık oldukça yararlıdır. Hem annenin hem de bebeğin bağışıklığını güçlendiren salatalık hamilelik sürecinde en büyük sorun olan kabızlığın önlenmesini sağlar ve su kaybını da önleyerek hamileliğin sağlıklı devam etmesine yardımcı olur.

Salatalığın Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’da salatalığın faydalarından özellikle bahsetmiştir. Hatta taze bir salatalığı kestikten sonra kişi ağrıyan dişine koyup 10 dakika beklettiğinde diş ağrısını kestiğini sıklıkla dile getirmiştir.