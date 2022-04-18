Nane yağının saça faydaları 0:00 / 0:00

Nane Yağı Saça Faydaları

Nane yağının saça faydaları arasında öne çıkanları aşağıda sizin için sıraladık;

Saçların fazla yağını alan nane yağı tıkanan saç kökü ve derisini temizlediği için saçların nefes almasını sağlar.

Daha güçlü saç kökü ve derisi için nane yağı birebirdir.

Kan dolaşımının hızlanmasını sağlayan nane yağı saçların kırılıp dökülmesinin önüne geçer.

Kepek sorunuyla uğraşan ve cansız saçları olan kişiler nane yağıyla sorunlarından kurtulabilirler.

Çatlayan ve kuruyan saç derisi nane yağıyla onarılabilir.

Sağlıklı saçların temelini oluşturan saç derisinin PH değeri nane yağıyla denge kazanır.

Saç derisinin kan dolaşımı nane yağıyla hızlanır.

Nane yağı saçlarda ferah bir koku bırakır.

Saçların kök ve derisine serinleme ve ferahlık sağlar.

Nane yağı saçlarda kırık ve dökülmenin önüne geçtiğinden saçların uzamasını hızlandırır.

Saç derisindeki fazla yağlanma yüzünden oluşan kaşıntıya iyi gelir.

Saçlara hacim, canlılık ve parlaklık veren nane yağı saçlara sağlık kazandırır.

Nane Yağı Saça Zararları

Saçlara sayısız faydası olan nane yağı hem saça hem de saç derisine çok faydalıdır. Saçlardaki pek çok problemin temelini oluşturan derideki yağlanma, kaşıntı ve kuruluk gibi saç sorunları nane yağıyla giderilir. Saça ve saç derisinde faydaları saymakla bitmeyen nane yağının herhangi bir zararı bulunmamaktadır.

Nane Yağı Saça Nasıl Uygulanır?

Nane yağı saça çeşitli şekillerde uygulanabilir. Ancak istenilen faydanın sağlanabilmesi için nane yağının yalnız başında değil de diğer saç bakımında kullanılan inceltici yağlarla beraber kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde faydası çok daha hızlı ve kalıcı olacaktır. Nane yağıyla beraber hazırlanan yağ karışımını saçlara ve saç derisinde yaklaşık 10 ile 15 dakika aralığında parmak uçları yardımıyla masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Ardından saçlara yağın iyice nüfuz etmesi için ortalama yarım saat bekleyin ve şampuanınızla saçınızı yıkayarak arındırın. İstenilen faydanın sağlanması için karışımın ayda iki ya da üç defa uygulanması yeterlidir.

Nane Yağı Saça İyi Gelir Mi?

Genel olarak nane yağı saça iyi gelen bitkisel bir yağdır. Saç derisinde oluşan fazla yağı arındıran ve deride sebum dengesini oluşturan nane yağı kepeğe karşı da etkilidir. Saçlarda dönem dönem oluşan kaşıntıyı yatıştırarak saça gereken nem dengesini kazandırır. Hem saçın hem de saç derisinin kurumasını önler ve hissedilen gerginliği azaltır. Ayrıca nane yağı sadece saç derisine değil saç tellerine de iyi gelir. Cansız saç telleri parlak, canlı ve doğal sağlıklı bir görünüm elde eder.

Nane Yağı Saç Uzatır Mı?

Nane yağı saça sağladığı sayısız faydanın yanında saçı da uzatır. Nane yağı saç derisine uygulandığı zaman saçlarda kan dolaşımı hızlandığı için saçlar canlanır. Özellikle zeytinyağı ile seyreltilerek kullanılan nane yağı saçın uzamasına da yardımcı olur.

Nane Yağı Saç Döker Mi?

Nane yağının saça sayısız faydalar sağlamasının temelinde içeriğindeki mentol bulunur. Genel olarak damar genişletici özelliğe sahip olan mentol kan akışının da hızlanmasını sağlar. Dolayısıyla mentol içerikli nane yağı saçı dökmek yerine tersine saç dökülmelerini engelleyerek saça ihtiyacı olan sağlığı kazandırır.