        Haberler Yemek Yapma Salçalı taze fasulye yemeği tarifi: Düdüklüde etli ve kıymalı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Salçalı taze fasulye yemeği tarifi: Düdüklüde etli ve kıymalı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Fasulye bitkisi köken olarak Amerika kıtasına dayanır ve 16. yüzyıldan sonra Avrupa'ya, ardından Anadolu topraklarına ulaşmıştır. Anadolu'da tarımsal üretime uyum sağlamasıyla birlikte mutfak kültürünün parçası hâline gelmiş, zamanla farklı pişirme yöntemleriyle çeşitlenmiştir. Özellikle Türkiye mutfağında taze fasulye, zeytinyağlı, salçalı, etli ve kıymalı biçimleriyle yaygın şekilde hazırlanır ve ev yemekleri geleneğinin temel sebze yemeklerinden biri kabul edilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 16:04 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:04
        Salçalı taze fasulye yemeği tarifi
        Benzer fasulye yemekleri Akdeniz ülkelerinde, Balkanlar’da ve Orta Doğu mutfağında da görülür; fakat soğuk servis edilen zeytinyağlı fasulye anlayışı ve domatesli pişirme yöntemi Türkiye’de belirginleşmiştir. Bu nedenle taze fasulye, kökeni kıtalar arası bir sebzeye dayansa da, pişirme biçimi ve sofradaki yeri bakımından Türk mutfağıyla özdeşleşmiş bir sebze yemeği olarak değerlendirilir. Peki, taze fasulye nasıl yapılır? İşte taze fasulye yapımı.

        SALÇALI TAZE FASULYE TARİFİ

        Salçalı taze fasulye, taze fasulyenin domates ve biber salçasıyla buluştuğu, günlük ev yemekleri arasında sıkça yapılan klasik bir sebze yemeğidir. Doğru pişirme yöntemi uygulandığında fasulyeler diri kalır, sos ise yoğun ve dengeli bir kıvam kazanır.

        Malzemeler

        • 600 gram taze fasulye
        • 1 adet orta boy kuru soğan
        • 2 yemek kaşığı domates salçası
        • 1 yemek kaşığı biber salçası
        • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 su bardağı sıcak su

        Taze fasulyelerin uç kısımları temizlenir. Kılçıklı yapısı varsa ayıklanır. Fasulyeler çok ince olmayacak şekilde iki ya da üç parçaya bölünür. Soğan yemeklik doğranır. Salçalar ayrı bir kapta hazır bekletilir. Suyun sıcak olması pişirme sırasında fasulyelerin sertleşmesini önler.

        Tencereye sıvı yağ alınır. Yağ ısındığında soğan eklenir. Kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Soğanların renk almaması gerekir. Yumuşayan soğanların üzerine domates ve biber salçası eklenir. Salçalar, çiğ kokusu kaybolana kadar kısa süre kavrulur. Bu aşama yemeğin tadını belirler.

        Doğranmış taze fasulyeler tencereye alınır. Tahta kaşıkla nazikçe karıştırılır. Tuz eklenir. Fasulyeler salçalı karışımla tamamen kaplanana kadar çevrilir. Bu işlem yemeğin rengini ve aromasını dengeler.

        Sıcak su tencerenin kenarından eklenir. Karıştırma yapılmaz. Tencerenin kapağı kapatılır. Yemek önce orta ateşte kaynama noktasına getirilir. Ardından ateş kısılır. Yaklaşık 35–40 dakika boyunca kısık ateşte pişirilir. Bu süre içinde fasulyeler yumuşar, sos koyulaşır.

        Ara ara tencere hafifçe sallanabilir. Kaşıkla karıştırmak fasulyelerin dağılmasına yol açabilir.

        Pişen yemek ocaktan alınır. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir. Salçalı taze fasulye dinlendikçe sosu daha dengeli hâle gelir. Servis tabağına alınır. Yanında pilav ya da yoğurtla sunulabilir. Salça fazla kullanılırsa yemeğin tadı ağırlaşır. Suyun az eklenmesi sosun daha yoğun olmasını sağlar. Kısık ateşte pişirme fasulyenin formunu korur

        DÜDÜKLÜDE TAZE FASULYE TARİFİ

        Düdüklüde taze fasulye tarifi, klasik tencere yönteminden pişirme süresi ve doku kontrolü açısından ayrılır. Düdüklü tencere yüksek basınçla çalıştığı için fasulyeler çok daha kısa sürede yumuşar ve bu durum zamandan tasarruf sağlar. Ancak bu hız, dikkatli olunmadığında fasulyelerin fazla pişip formunu kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle düdüklüde pişirirken su miktarı daha sınırlı tutulur ve pişirme süresi kapak kapandıktan sonra genellikle 8–10 dakikayla sınırlandırılır.

        Klasik tencerede ise fasulyeler daha yavaş piştiği için sosun kıvamı zamanla oturur ve sebzenin dokusu daha kontrollü biçimde korunur. Düdüklü yöntemde lezzet daha hızlı yoğunlaşır, fakat dinlendirme süresi atlanmamalıdır. Özetle düdüklüde taze fasulye pratiklik sağlar, tencerede pişirme ise doku üzerinde daha fazla kontrol sunar.

        ETLİ TAZE FASULYE TARİFİ

        Etli taze fasulye, sebze ve etin birlikte piştiği, suyu ve aroması güçlü bir ev yemeğidir. Kuşbaşı et kullanıldığı için pişirme süresi biraz daha uzundur, fakat doğru yöntemle hazırlandığında et yumuşak olur ve fasulyeyle bütünlük sağlar. Yapı olarak doyurucudur ve ana yemek olarak sunulur.

        Öncelikle 500 gram taze fasulye temizlenir, kılçıkları ayıklanır ve iki ya da üç parçaya bölünür. 300 gram dana kuşbaşı et tencereye alınır ve kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirilir. Ardından 3 yemek kaşığı sıvı yağ eklenir. 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ilave edilir ve soğan yumuşayana kadar kavrulur. 1 yemek kaşığı domates salçası eklenir ve kısa süre çevrilir. Fasulyeler tencereye alınır, tuz eklenir ve karıştırılır. Üzerini geçmeyecek kadar sıcak su ilave edilir. Yemek kaynama noktasına geldiğinde ateş kısılır ve yaklaşık 40–45 dakika pişirilir. Et yumuşadığında ve fasulyeler dağılmadan piştiğinde yemek hazır kabul edilir.

        KIYMALI TAZE FASULYE TARİFİ

        Kıymalı taze fasulye, etli versiyona göre daha kısa sürede hazırlanan ve sosu daha homojen olan bir yemektir. Kıyma, fasulyeyle daha hızlı bütünleşir ve yemeğe yoğun bir lezzet kazandırır. Günlük sofralarda sıkça tercih edilir.

        500 gram taze fasulye temizlenir ve doğranır. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ alınır. 200 gram dana kıyma eklenir ve rengi dönene kadar kavrulur. Ardından 1 adet doğranmış kuru soğan ilave edilir ve birlikte kavurma sürdürülür. 1 yemek kaşığı domates salçası eklenir, salçanın kokusu çıkana kadar çevrilir. Fasulyeler ve tuz eklenir. Karıştırıldıktan sonra 1 su bardağı sıcak su ilave edilir. Yemek kaynadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 30–35 dakika pişirilir. Fasulyeler yumuşadığında ve sos kıvam aldığında ocaktan alınır.

