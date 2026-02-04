Salçalı taze fasulye yemeği tarifi: Düdüklüde etli ve kıymalı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Benzer fasulye yemekleri Akdeniz ülkelerinde, Balkanlar’da ve Orta Doğu mutfağında da görülür; fakat soğuk servis edilen zeytinyağlı fasulye anlayışı ve domatesli pişirme yöntemi Türkiye’de belirginleşmiştir. Bu nedenle taze fasulye, kökeni kıtalar arası bir sebzeye dayansa da, pişirme biçimi ve sofradaki yeri bakımından Türk mutfağıyla özdeşleşmiş bir sebze yemeği olarak değerlendirilir. Peki, taze fasulye nasıl yapılır? İşte taze fasulye yapımı.

SALÇALI TAZE FASULYE TARİFİ

Salçalı taze fasulye, taze fasulyenin domates ve biber salçasıyla buluştuğu, günlük ev yemekleri arasında sıkça yapılan klasik bir sebze yemeğidir. Doğru pişirme yöntemi uygulandığında fasulyeler diri kalır, sos ise yoğun ve dengeli bir kıvam kazanır.

Malzemeler

600 gram taze fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Taze fasulyelerin uç kısımları temizlenir. Kılçıklı yapısı varsa ayıklanır. Fasulyeler çok ince olmayacak şekilde iki ya da üç parçaya bölünür. Soğan yemeklik doğranır. Salçalar ayrı bir kapta hazır bekletilir. Suyun sıcak olması pişirme sırasında fasulyelerin sertleşmesini önler.

Tencereye sıvı yağ alınır. Yağ ısındığında soğan eklenir. Kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Soğanların renk almaması gerekir. Yumuşayan soğanların üzerine domates ve biber salçası eklenir. Salçalar, çiğ kokusu kaybolana kadar kısa süre kavrulur. Bu aşama yemeğin tadını belirler. Doğranmış taze fasulyeler tencereye alınır. Tahta kaşıkla nazikçe karıştırılır. Tuz eklenir. Fasulyeler salçalı karışımla tamamen kaplanana kadar çevrilir. Bu işlem yemeğin rengini ve aromasını dengeler. Sıcak su tencerenin kenarından eklenir. Karıştırma yapılmaz. Tencerenin kapağı kapatılır. Yemek önce orta ateşte kaynama noktasına getirilir. Ardından ateş kısılır. Yaklaşık 35–40 dakika boyunca kısık ateşte pişirilir. Bu süre içinde fasulyeler yumuşar, sos koyulaşır. Ara ara tencere hafifçe sallanabilir. Kaşıkla karıştırmak fasulyelerin dağılmasına yol açabilir. Pişen yemek ocaktan alınır. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir. Salçalı taze fasulye dinlendikçe sosu daha dengeli hâle gelir. Servis tabağına alınır. Yanında pilav ya da yoğurtla sunulabilir. Salça fazla kullanılırsa yemeğin tadı ağırlaşır. Suyun az eklenmesi sosun daha yoğun olmasını sağlar. Kısık ateşte pişirme fasulyenin formunu korur

DÜDÜKLÜDE TAZE FASULYE TARİFİ Düdüklüde taze fasulye tarifi, klasik tencere yönteminden pişirme süresi ve doku kontrolü açısından ayrılır. Düdüklü tencere yüksek basınçla çalıştığı için fasulyeler çok daha kısa sürede yumuşar ve bu durum zamandan tasarruf sağlar. Ancak bu hız, dikkatli olunmadığında fasulyelerin fazla pişip formunu kaybetmesine yol açabilir. Bu nedenle düdüklüde pişirirken su miktarı daha sınırlı tutulur ve pişirme süresi kapak kapandıktan sonra genellikle 8–10 dakikayla sınırlandırılır. Klasik tencerede ise fasulyeler daha yavaş piştiği için sosun kıvamı zamanla oturur ve sebzenin dokusu daha kontrollü biçimde korunur. Düdüklü yöntemde lezzet daha hızlı yoğunlaşır, fakat dinlendirme süresi atlanmamalıdır. Özetle düdüklüde taze fasulye pratiklik sağlar, tencerede pişirme ise doku üzerinde daha fazla kontrol sunar. ETLİ TAZE FASULYE TARİFİ Etli taze fasulye, sebze ve etin birlikte piştiği, suyu ve aroması güçlü bir ev yemeğidir. Kuşbaşı et kullanıldığı için pişirme süresi biraz daha uzundur, fakat doğru yöntemle hazırlandığında et yumuşak olur ve fasulyeyle bütünlük sağlar. Yapı olarak doyurucudur ve ana yemek olarak sunulur.