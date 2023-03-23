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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Salih isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

SALİH İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Salih ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Salih adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Salih isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

SALİH İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Salih ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Elverişli, uygun, yarar. Yetkisi olan (kimse), yetkili. Dinin emrettiği hususlara uygun davranan, iyi amel sahibi, günah işlemekten kaçınan (kimse).

SALİH ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Salih ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Salih adını koymak caizdir.

SALİH İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Salih ismini kullanan 167.681 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Salih ismini kullanan 26.849 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Salih ismini kullanan 9.297 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Salih ismini kullanan 7.096 kişi bulunmaktadır.

SALİH İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Salih ismindekiler adeta sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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