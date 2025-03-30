Salih Uçan: Taktiksel olarak bir şeyler çalıştık

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, 2-1'lik Galatasaray galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle halkımızın bayramını kutlarım. Beşiktaşlılara da güzel bir bayram başlangıcı oldu. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Namağlup konusu aramızda konuşulan bir şeydi. Maçtan önce de konuşuldu. Bugün taktiksel olarak bir şeyler çalıştık, 4-6-0 gibi. Bu taktiğin sonucunda da golü bulduk. Rafa'nın attığı golü özellikle hızlı hücumu çalışmıştık. O yüzden takım adına çok mutluyuz. Namağlup şampiyonluğu da koruduk. Beşiktaş camiası, taraftarlar ve oyuncular arasında çok güzel bir an olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN İÇİNDE BUNLAR VAR"

Son iki maçta şanssız anlar yaşadıklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Daha önceden biz deplasmanda önemli bir tarihi zafer almıştık. Hepiniz hatırlarsınız. Futbolun içinde bunlar var. Bizim de başımıza geldi. Özellikle son 2 maçta, hatta bugün de geldi. Rakip 10 kişi kaldı, üzerine gol yedik. Futbolda bunlar oluyor ama kazanmasını bildik. Son 2 maçta üst üste gelmesi bizim adımıza kötü olmuştu." diye konuştu.

Her derbinin ekstra motivasyon sağladığını anlatan Salih Uçan, "Bu sene ligde istediğimiz konumda değiliz. Taraftarımıza bu güzel atmosferde üzmek çok ayıp olurdu, üzücü olurdu. Tabii ki ekstra motivasyonla maça çıktık." değerlendirmesinde bulundu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, maçın ardından soyunma odasında keyiflerin yerinde olduğunu ve hakem Yasin Kol'un da iyi bir karşılaşma yönettiğini sözlerine ekledi.