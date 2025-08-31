Sallai'den Devler Ligi açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Roland Sallai, galibiyeti değerlendirdi.

"BU SENE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR"

Karşılaşmayı değerlendirerek takımın hedeflerine vurgu yapan Sallai, "Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var, bu sene büyük hedeflerimiz var. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapmak istiyoruz." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ AÇIKLAMASI

Macar futbolcu ayrıca sarı-kırmızılıların Avrupa hedeflerine değinerek, "Takım olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilecek kadroya ve kaliteye sahibiz. Buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.