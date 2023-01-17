Sally Field: Sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı

"O BENİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

"Ve aslında hiç sevgili olmamış olsak da canım Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı" ifadelerini kullanan Sally Field, "Neredeyse 50 yıldır iyi ve kötü, kahkaha ve endişe ile dolu bu hayattan geçtik. O benim en büyük destekçim ve her zaman ayrı yeri olan biri" dedi.