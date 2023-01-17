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Sally Field: Sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı

Sally Field, Steven Spielberg ile geçmişteki olası flörtleri hakkında konuştu. Field, "Hiç sevgili olmamış olsak da canım Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı" dedi

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  • Sally Field: Steven Spielberg ile sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı - Magazin haberleri

    Oyuncu Sally Field, yönetmen Steven Spielberg ile arkadaşlıklarının neredeyse 50 yıl önce başladığını söyledi. 

    76 yaşındaki oyuncu, 'Fabelmanlar' (The Fabelmans) adlı filminin onurlandırıldığı Palm Springs Film Ödülleri'nde verdiği röportajda, Steven Spielberg ile geçmişteki olası flörtleri hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Sally Field: Steven Spielberg ile sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı - Magazin haberleri

    "SEVGİLİ OLMASAK DA HAYATIMDAN HİÇ ÇIKMADI"

    The Hollywood Reporter’a konuşan Field, "1970'lerde bir zamanda sanırım yeni çalışmaya başladığım işletme müdürüm, müşterilerinden biriyle tanışmamı istedi ve sözde bir 'toplantı' için Universal'a gitmemi istedi. Çünkü ikimizin gerçekten çok başarılı olacağını düşündü" dedi.
  • Sally Field: Steven Spielberg ile sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı - Magazin haberleri

    "O BENİM EN BÜYÜK DESTEKÇİM"

    "Ve aslında hiç sevgili olmamış olsak da canım Steven Spielberg hayatımdan hiç çıkmadı" ifadelerini kullanan Sally Field, "Neredeyse 50 yıldır iyi ve kötü, kahkaha ve endişe ile dolu bu hayattan geçtik. O benim en büyük destekçim ve her zaman ayrı yeri olan biri" dedi.
  • Sally Field: Steven Spielberg ile sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı - Magazin haberleri

    "Dürüst olmak gerekirse onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyen Field, "Endüstri şöyle dursun, ülkemizin Steven Spielberg'in elinde hiç kamera tutmamış halini hayal bile edemiyorum. Vizyonu, mizah ve eğlence anlayışı, baş belası oluşu, insanlığı ve kalbi tüm dünyanın bilincine örülmüştür" ifadesini kullandı.
  • Sally Field: Steven Spielberg ile sevgili olmasak da hayatımdan hiç çıkmadı - Magazin haberleri

    "EN İYİ FİLM VE EN İYİ YÖNETMEN" ÖDÜLLERİNİ ALDI

    Sally Field; Lily Tomlin, Jane Fonda ve Rita Moreno ile başrolleri paylaştığı ve bu yıl gösterime girecek olan komedi filmi '80 for Brady'de rol aldı.

    Spielberg, geçen hafta gerçekleşen 80'inci  Altın Küre Ödülleri'nde, kendi hayatını anlattığı 'Fabelmanlar' (The Fabelmans) filmi ile 'En İyi Film ve En İyi Yönetmen' ödüllerini aldı.

    Fotoğraflar: Reuters, Avalon, AP

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