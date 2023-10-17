Sam Neill, ayrıca "Ölüm beni hiçbir şekilde korkutmuyor. Bundan endişe duymuyorum. Başından beri de korkmadım. Ama rahatsız edici" diye konuştu. 76 yaşındaki oyuncu, neden böyle düşündüğünü de şu sözlerle ifade etti: Sinir bozucu çünkü hala yapmak istediklerim var.

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KANSER OLDUĞUNU AİLE ZİYARETİNDE ÖĞRENDİ

Sam Neill, hasta olduğunu 2022'de ailesini görmek için Yeni Zelanda'ya gittiğinde öğrendi. Oğlu Tim babasının röportaj verdiği Australian Story'ye o haberi nasıl aldıklarını "Doktor aradı ve babama kötü haberi verdi. Yani kanser olduğunu söyledi" diyerek anlattı.

Tim Neill'ın söylediğine göre Sam Neill, telefonu kapattıktan sonra ikisi oturdu ve ağlamaya başladı. O noktada Sam Neill yaşadıklarını ve hissettiklerini şöyle ifade etti: Gerçekten hayatım için mücadele ediyordum. Her şeyin yeni olduğu bir dünyaydı ve bu oldukça endişe verici bir dünyaydı.