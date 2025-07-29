Samandağ'da yeşil deniz kaplumbağaları denizle buluşmaya başladı

Samandağ sahillerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile gönüllülerin çalışmalarıyla yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı 2000 yılının başında 40-50 civarındayken, düzenli çalışmalar sayesinde 2023'te sayı 1600'e yükseldi.

6 Şubat merkezli depremlerin ardından gönüllülerin bölgede konakladığı yer, farklı bir kuruma tahsis edildi. Depremin neden olduğu yıkımın ardından ödenek çıkmadığından da gönüllüler için yeni bina inşa edilemedi. Depremden bu yana kaplumbağalar için bölgede yuvalama, takip ve koruma çalışmaları yapılamadı.

DHA’ya konuşan Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, çalışmalara yeniden devam etmek için 4 kadrolu, 6 gönüllü kişinin konaklayacağı bir yere ihtiyaç duyduklarını belirterek, yardım istedi.

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Kısa sürede bakanlık tarafından gönüllüler için konteyner kentte yer tahsis edildi ve 15 Haziran’da çalışmalar yeniden başladı. Mayıs ayında sahile gelen yeşil deniz kaplumbağaları yuvalama yaparken, gönüllüler de 1 ay gecikmeli olarak bu yuvaları koruma altına aldı.